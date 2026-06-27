Mamma lavoratrice. Devo dire grazie a chi mi ha aiutato

Sono una comune madre lavoratrice che mai nella vita avrebbe pensato che la figlia si ammalasse a 10 anni, rendendola disabile. In tutti questi anni, ovvero dal 2008, ho potuto incontrare e conoscere il mondo delle persone speciali con diverse problematiche: le difficoltà e le barriere, non solo architettoniche, sono davvero tante. Sono riuscita a creare per mia figlia una rete di attività extra domiciliari, per darle la possibilità di crescere e vivere adeguatamente i suoi anni. Ovviamente non tutte le persone speciali possono entrare a far parte del mondo del lavoro, quindi l’alternativa sono i centri diurni. Mi ritengo molto fortunata ad aver avuto questa opportunità: Camilla ha iniziato a frequentare il Fobap e qui gli educatori, il personale ausiliario e tutti gli operatori hanno svolto un lavoro spettacolare. Queste persone sono come degli angeli custodi: si prendono cura quotidianamente dei nostri figli, vengono incontro alle loro necessità con professionalità, pazienza e soprattutto umanità. Dietro ogni piccolo progresso c’è un lavoro immenso, spesso silenzioso e poco riconosciuto. Per noi famiglie, sapere che i nostri figli vengono accolti con rispetto, affetto e competenza significa poter affrontare la quotidianità con maggiore serenità. I centri diurni non rappresentano soltanto un luogo assistenziale, ma diventano spazi di vita, socialità e dignità. Purtroppo, troppo spesso chi vive queste realtà si sente invisibile. Le famiglie vengono lasciate sole a combattere contro burocrazia, carenza di servizi e mancanza di sostegni adeguati. Eppure basterebbe poco: maggiore attenzione da parte delle istituzioni, più investimenti nel sociale e il riconoscimento concreto del lavoro straordinario svolto ogni giorno dagli operatori. Con questa lettera desidero quindi non solo ringraziare chi si prende cura dei nostri ragazzi con dedizione e amore, ma anche sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di sostenere le persone fragili e le loro famiglie. Una società civile si misura anche da come sa accogliere e proteggere chi è più vulnerabile. Un ringraziamento particolare al CDD 2 con Alessandro, Barbara, Sonia, Giusi, Norma, Bozena e tutte le persone che sono state vicine a Camilla in questi anni. Grazie grazie e ancora grazie di cuore!

Alessandra Mazzotta