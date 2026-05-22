Mamma derubata nel parcheggio del supermarket

Scrivo per esprimere indignazione e amarezza per quanto accaduto il 13 maggio presso il punto vendita Esselunga di via Triumplina. Alle ore 11.40 circa, nel parcheggio al piano -1, mia madre è stata derubata della borsa, in pieno giorno. Dopo avere terminato gli acquisti, qualcuno le ha bussato al finestrino posteriore del guidatore per ben 2 volte. Nel momento in cui è scesa per verificare, un complice ha aperto la portiera del passeggero impossessandosi della borsa, contenente documenti, carte di credito e bancomat, cellulare e portafogli. I due si sono allontanati. Oltre al danno economico e ai documenti sottratti, resta soprattutto lo spavento per un episodio avvenuto in un luogo che dovrebbe garantire sicurezza ai propri clienti. Ciò che lascia particolarmente sconcertati è sapere che non siano presenti adeguati sistemi di videosorveglianza. È inaccettabile pensare che chiunque possa agire indisturbato in un parcheggio frequentato ogni giorno da famiglie e anziani. La sicurezza dei clienti dovrebbe essere una priorità assoluta.

Chiara