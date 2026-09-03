Ma quale astio? Solo coerenza contro i privilegi

Caro Massimiliano, mi rendo conto che posso aver dato l’impressione che «astio» ci fosse soltanto in coloro che hanno scritto le lettere, ponendomi su un pulpito che non mi appartiene. «Astio» è invece un sentimento che ho provato d’acchito anch’io, di fronte al sospetto di una disparità di trattamento, dando per scontato che la notizia fosse vera e portando il fuoco dell’attenzione sull’aspetto economico. Soltanto facendo mente locale ho compreso d’essere talmente condizionato dall’idea della casta da liquidare con una frase di circostanza l’altra notizia, quella di un male grave che ha colto una persona. Perché questo è il punto: ritenere i politici innanzitutto dei privilegiati, è il modo in cui in un certo senso li si disumanizza, autorizzando inconsciamente a giudicarli con spietata freddezza. Una tentazione a cui dobbiamo opporci, facendo resistenza, ricordando che il denaro non è misura di tutte le cose e che l’essere umano viene prima.