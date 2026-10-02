Ma cosa c’entra Mussolini con il Risorgimento?

Per non far torto a nessuno, il caffè non lo bevo sempre allo stesso bar e quindi le notizie che raccolgo hanno tonalità e colori diversi. Se l’ultima volta la notizia era imprecisa, ma non falsa nella sostanza, spero che ciò che ho sentito stamane sia veritiero: la destra bresciana ha chiesto all’Amministrazione comunale alcuni, non banali, chiarimenti sul Museo del Risorgimento. Metterò attenzione alle risposte della sindaca, ai tempi del rinnovo del Museo, ma c’è una domanda che la destra non ha fatto, forse perché la prima visita che ha fatto è stata troppo affrettata oppure perché interessata solo alla forma e non alla sostanza. È la domanda che, al tempo, avevo rivolto, tramite social, all’assessora e che qui ripeto ed estendo anche alla distratta destra: che hanno a che fare Mussolini, la Resistenza e i Costituenti bresciani con il Risorgimento? Ho sempre creduto che fosse terminato con la Grande Guerra e l’unità raggiunta. Devo aggiornarmi? Cambiare scuola e professori? Attendo.

Elio Marniga