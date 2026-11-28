Paradossale! I segretari del Movimento 5 stelle e del Pd partecipano alle manifestazioni di protesta contro la manovra del Governo, e non sanno che protestano contro se stessi! Se ci sono questi problemi economici e queste criticità sociali che affliggono il nostro Paese, vuol dire che non le hanno risolte nemmeno loro, quando erano al governo. Protestano contro i tagli della finanziaria e non si ricordano dell’improvvido provvedimento del bonus facciate che ha caricato in ognuna delle ultime tre finanziarie 40 miliardi a debito.

Romano Sala