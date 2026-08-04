Loggia, i caduti sono ricordati anche a Gambara
Dopo aver letto l’articolo «Ramelli, Marx, Ciano e Che Guevara» comparso nell’edizione del 2 agosto 2026 del GdB, mi permetto di integrare quanto scritto, là dove si afferma che solo Roncadelle vede un intero quartiere dedicato ai Caduti di Piazza Loggia. Anche a Gambara un intero quartiere di recentissima costruzione vede ciascuna delle sue vie dedicata a ognuno dei caduti di piazza della Loggia. Inoltre, una rapida consultazione in Internet permette di vedere le tante realtà comunali bresciane che hanno intitolato strade, piazze, scuole ai nostri indimenticabili caduti di piazza Loggia.
Battista Barozzi
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