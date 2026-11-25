Ed eccomi qua, con la mia impegnativa in mano a ragionare se farne un aeroplanino o utilizzarla come carta riciclata per scriverci dietro questa mia... Non essendo particolarmente portato per l’onorevole arte giapponese dell’origami. Ormai è quasi giunta alla fine dei suoi giorni: il mio medico me l’ha rilasciata in data 8 maggio 2026 e sono 5 mesi e mezzo che sto tentando di prenotare la visita dermatologica indicata; ho provato con il fascicolo sanitario elettronico su varie province (siamo davvero disposti a fare i pendolari della sanità?). Unico esito prodotto: maggio 2028 a Desenzano (località notoriamente famosa per essere comoda per fare le cose e soprattutto a portata di mano...). Ho provato con il Cup della regione Lombardia: stesso risultato. Per non parlare dei Cup delle singole strutture; il mio preferito è quello di Fondazione Poliambulanza che si prende anche gioco di te: una fastidiosa voce registrata ti dice a che punto sei in graduatoria e quanti minuti mancano «non riagganciare per perdere la tua priorità (si fa per dire) la tua posizione è ventinovesima, mancano 15 minuti», peccato che dopo mezz’ora ne manchino ancora 9… poi finalmente diventi primo e non ti sentivi così galvanizzato dai tempi delle medie quando avevi vinto la corsa campestre… ma mancano ancora alcuni secondi, ecco, tocca a me e si sente solo «tu tu tu tu», cioè dopo un’ora di speranzosa attesa ti piantano giù il telefono in faccia… Tutto tremolante per il sistema nervoso messo a repentaglio mi dico a voce alta: «Ora chiamo il mio medico e mi faccio fare un’impegnativa per una visita psichiatrica, il fatto che stia parlando da solo me ne darebbe motivo rinforzato, ma servirebbe a qualcosa? O continuerei a gettare benzina sul fuoco, con quello che costa adesso, poi...». L’aspetto più paradossale è che se tento di prenotare la stessa visita in forma privata e/o in convenzione con assicurazione c’è posto dopodomani a due kilometri da casa... Un’altra situazione surreale è che, in alcuni casi, quando riesci a prendere un appuntamento per una visita o un esame che aspettavi da un anno, arrivi lì in sala d’aspetto e ti aspetti (d’altra parte si chiama così, bisogna ripeterlo almeno tre volte) di trovare una bolgia di gente che come te ha atteso con ansia, invece l’unico che attende con ansia è il medico o il tecnico che ti accoglie come un vecchio amico, facendoti entrare anche mezz’ora prima e offrendoti un tè con i biscotti… vabbé non esageriamo, però c’è un fondo di verità e ti domandi (stavolta a bassa voce, perché il reparto psichiatrico è sempre troppo vicino): ma dove sono finiti tutti quelli che erano in lista d’attesa se oggi siamo qui praticamente da soli, io ed il mio interlocutore segreto? Il bello della schizofrenia e del disturbo dissociativo dell’identità è che non ci si annoia mai, perché trovi sempre qualcuno con cui fare due chiacchiere e commentare animatamente il declino di questa società. La cosa, però, forse più assurda che ci fa sussultare le coronarie e le vie biliari è che ci si riempie la bocca di parole come prevenzione e per essa non si riesce a far concretamente nulla attraverso il Servizio sanitario nazionale (per il quale paghiamo ogni mese le tasse in busta paga) ed anche per la fase della cura non è che proprio entriamo in un giardino odoroso di rose e violette. Questa è una puntuale, per quanto me ne renda perfettamente conto, leggermente sconclusionata denuncia ad un sistema deliberatamente compromesso, perché è ormai sicuro ed accertato il progetto di sabotaggio della sanità pubblica a favore di quella privata; non è vero che non ci sono medici a sufficienza, non ci sono medici a sufficienza che indossano il camice del Ssn. Ed è ancora più assurdo che tutto ciò accada nella nostra regione ed in particolare nella provincia di Brescia, già drasticamente martoriate dalla specifica tragedia del Covid e comunque dal sistematico avvelenamento da smog urbano, industriale e agricolo, altro che «uniti ce la faremo», siamo sempre più separati e alla deriva.

Riccardo Marchetti

Orzinuovi