Legge sulla caccia. Gestione moderna della nostra fauna

La riforma della legge 157/1992 non cancella alcuna tutela, ma aggiorna regole ormai non più adeguate alla gestione attuale della fauna selvatica. In questi mesi si sono diffuse ricostruzioni fuorvianti che non corrispondono a quanto inserito nel testo del Ddl approvato ieri dal Senato e che hanno spostato il confronto dal merito alla polemica ideologica. Il nostro Paese aveva bisogno di una gestione faunistica moderna, scientifica e responsabile, capace di tenere insieme biodiversità, sicurezza, agricoltura, attività venatoria e sanità animale, nel pieno rispetto delle istituzioni e delle competenze di ciascuno

Maurizio Zipponi

Presidente di Cncn, Comitato Nazionale Caccia e Natura, a nome della Cabina di Regia del Mondo Venatorio