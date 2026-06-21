Le regole non bastano, serve anche buon senso

La lettura quotidiana dei giornali è uno strumento fondamentale per comprendere la realtà in cui viviamo, ci aiutano a sviluppare il senso critico e ci permettono di confrontarci con opinioni diverse e a comprendere i meccanismi della società e della politica, e perché no, della pubblica amministrazione. Leggo: sanzionato un cittadino perché non ritira i bidoncini della spazzatura negli orari prestabiliti (è capitato anche a Gavardo). Oppure: sanzionano un cittadino per aver capitozzato un albero del suo giardino che doveva essere protetto. Succede che invece nel mio Comune sia proprio l’Amministrazione ad appaltare la capitozzazione degli alberi, di oltre mezzo secolo di vita. Ad appaltare l’abbattimento di un platano di oltre cento anni con scusa di allargare un passaggio dove da sempre sono transitati auto e autoarticolati (per rendere l’idea, il passaggio era più largo del ponte sul chiese che collega Prandaglio a Villanuova, del ponte sul chiese a Prevalle, e il ponte a Roè che si collega al Milanino). Sempre nel mio Comune si lasciano bidoni da duecento litri stazionare perennemente esposti, e lì direttamente riempiti, qui siamo a fronte del municipio, certe volte messi anche a sgocciolare sui tombini. Di paese in paese le normative locali possono variare, da noi sembra che il problema non siano le normative, ma la carenza di sensibilità nei confronti del decoro, igiene e ambiente.

Pierino Zucchini

Gavardo