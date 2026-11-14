Le proteste giuste e le violenze da condannare

Ho visto la lettera di Giuseppe De Poli pubblicata il 5 novembre e, lo confesso, mi ha trasmesso ansia, disagio ed un grande dispiacere, poiché mi associa con nome e cognome a parole come «assaltare banche, spaccare vetrine, distruggere negozi e picchiare le forze dell’ordine». Personalmente mi considero un vecchio comunista del secolo scorso (che si è anche un pochino aggiornato; infatti non ho mai mangiato bambini). E poi anche, ambientalista, antirazzista, antifascista, pacifista e perfino non violento. Potrà sembrare strano a De Poli, ma personalmente condanno, senza se e senza ma, spaccavetrine, predatori di negozi e coloro che non sono contenti se non si scontrano con la polizia. Per principio, perché credo sia assolutamente sbagliato, ma anche perché aiutano il governo ad oscurare i problemi reali sollevati da giuste e sacrosante proteste. Qualora, alla fine, perseverasse a mantenere il suo pesantissimo giudizio sul sottoscritto, come fossi un diavolaccio assaltatore di banche e le altre cose orrende di cui ha scritto, considererei assolutamente impraticabile ogni altra comunicazione e porgerei i miei saluti con l’augurio di buona vita.

Vito Lancellotti