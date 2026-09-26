Le nuove tariffe per visite ed esami e quei parametri superati

Leggo sul GdB del 22 settembre u.s. che sono entrate in vigore le nuove tariffe per visite ed esami con il Servizio Sanitario Nazionale e quindi sono aumentati i ticket pagati dai cittadini. Capisco che l’aumento non riguarda tutte le prestazioni e comunque si tratta di aumenti irrisori rispetto al costo delle prestazioni per cui non vale la pena fare polemiche ma tengo a far notare che il limite di reddito di 36.151,98 euro per avere l’esenzione per gli over 65 e gli under 6 risale alla fine del 1993, con la cifra convertita in euro nel 1998 (pari a 70 milioni di lire) e sostanzialmente mai aggiornata nel corso degli anni. Inoltre ho sempre trovato iniquo fare riferimento al reddito del nucleo familiare senza tener conto del numero dei componenti: non è la stessa cosa essere single o far parte di un nucleo familiare con coniuge e figli a carico e magari superare il limite di reddito per pochi euro.

Alessandra Bertoletti