Le multe e i costi occulti che pesano sui cittadini

Vorrei segnalare un episodio riguardante una multa per eccesso di velocità, di pochi chilometri oltre il limite, ricevuta dalla Polizia Locale del Comune di Gussago. La multa includeva due Qr code: uno per il pagamento entro cinque giorni con sconto 30% e un altro per l’importo intero. Tuttavia, abbiamo notato una discrepanza tra l’importo indicato sulla multa e quello richiesto tramite pagoPa. Approfondendo con la polizia, abbiamo appreso che sono stati aggiunti 12 euro per l’agenzia di riscossione del credito. Questi 12 euro rappresentano un costo occulto, non indicato chiaramente da nessuna parte. Secondo la stessa Polizia Locale, numerosi utenti hanno segnalato questa incongruenza tra l’importo indicato ufficialmente e quello effettivamente richiesto al momento del pagamento tramite Qr code. È sorprendente che la polizia sia a conoscenza di questa situazione e non faccia nulla, basterebbe indicarlo nella lettera di accompagnamento della multa. La multa a conti fatti ha un importo maggiore di quanto previsto dalla legge, dovuto al sovrapprezzo. In conclusione, segnalo questa situazione non solo a titolo personale, ma anche affinché altri utenti, che potrebbero aver vissuto la stessa spiacevole esperienza, siano informati e possano ottenere chiarezza. Se questo è il modo di tutelare i cittadini, non stupiamoci se il senso civico è ridotto al minimo.

Lettera firmata