«Usi obbedir tacendo e tacendo...» poche parole, uno stile di vita! Questa è l’Arma dei carabinieri e questi sono Figli d’Italia caduti in Iraq, il 12 Novembre 2003, si sprecarono allora parole di cordoglio e di solidarietà ai nostri Carabinieri e ai famigliari dei Caduti, e la mia è stata solo un’altra di queste voci, ma ho ritenuto che sia stato giusto farla sentire da cittadino libero e democratico. Giovedì 12 novembre 2026 Brescia civile e democratica ha ricordato con una partecipata e sentita cerimonia il ventitreesimo anniversario della orrenda strage di Nassiria, alla quale ho partecipato anch’io perché ho voluto esprimere con forza il mio sdegno e la più ferma condanna per il vile attentato terroristico che ha colpito con tanta ferocia a Nassiria in Iraq. Continuo a condividere il dolore delle famiglie a cui mi sento fraternamente vicino, ed esprimo solidarietà alle forze armate. Confermo la loro scelta di pace, che va tutelata nell’ambito delle organizzazioni internazionali. Ribadisco la necessità che il terrorismo - qualunque livello si manifesti interno o internazionale - va combattuto con il massimo impegno delle istituzioni e con la mobilitazione di tutti i cittadini, delle forze politiche, dei sindacati, della coscienza democratica del paese. Affermo con forza che non esiste aspirazione politica o sociale che non possa venire legittimata dal ricorso indiscriminato alla pratica devastante del terrorismo.

Renato Bettinzioli

Brescia