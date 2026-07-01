L’antica Valeriana deturpata a causa dei troppi rifiuti

Segnalo che è sempre suggestiva la passeggiata sulla antica strada Valeriana da Sulzano a Pilzone. Peccato che la sua bellezza sia vanificata dalla presenza di cumuli di rifiuti che debordano dai cassonetti della raccolta differenziata nel primo tratto del percorso in mezzo al verde. Nonostante la raccolta porta a porta e la vicina isola ecologica di Sulzano, i rifiuti stazionano in abbondanza. È un brutto spettacolo per i numerosi escursionisti che la frequentano per godere di scorci unici sul lago d’Iseo.

Fanny Rossi

Amante del lago d’Iseo