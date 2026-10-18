L’alloggio protetto e la fortuna di poter vivere bene

Leggo l’articolo di Augusta Amolini, prosa leggera di argomento di attualità. Io ottantanovenne vivo in un alloggio protetto della Fondazione Casa di Dio. Sono fortunata, vivo qui con mio marito da oltre due anni. Alloggio più piccolo del nostro appartamento, ma io, anche con aiuto, non potevo più gestire la casa. La struttura è nuova, ci hanno permesso di portare piccoli mobili, quadri, perché il Qui non si sente odore di caffè e minestra. Noi mangiamo bene, profumo di cibo fatto in casa. Noi non ci annoiamo, leggiamo; c’è la biblioteca della parrocchia e abbiamo portato libri da casa per lo spazio che ci è concesso. Il personale è una meraviglia. Tutti gentili e sorridenti, sopperiscono alla quasi assenza dei famigliari. Il mondo è cambiato, ci sono molti impegni. Ripeto solo che mi sento fortunata e abbraccio tutte le «ragazze» per aiutarmi a raggiungere il traguardo.

Annamaria Borghetti

Brescia