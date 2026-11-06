L’albero caduto non è sinonimo di mancata cura

In riferimento alla lettera pubblicata il 29 ottobre sul vostro giornale, in cui si racconta la caduta di un albero in via Lama, desidero condividere alcune informazioni sul lavoro che il Comune svolge per prendersi cura degli alberi della città. A Brescia ci sono quasi 73.000 alberi nelle strade, nei parchi e nei giardini pubblici. Il loro controllo è un’attività costante: i tecnici del Settore Verde effettuano verifiche visive sul patrimonio arboreo e, quando notano segnali che richiedono un approfondimento, ricorrono a controlli più specifici, come analisi strumentali e prove di trazione. Con un patrimonio così ampio non è possibile sottoporre ogni albero, a intervalli ravvicinati, a tutte le verifiche strumentali. Per questo i controlli più approfonditi vengono programmati valutando il rischio potenziale e la vulnerabilità dei luoghi coinvolti. Non si tratta di un’attività occasionale: il Comune lavora per monitorare gli alberi durante tutto l’anno e aggiorna le verifiche in base alle condizioni che vengono rilevate. Un passo importante in questa direzione è stato compiuto con il Regolamento del Verde, approvato dal Consiglio comunale nel giugno 2026. Il Regolamento introduce un protocollo che organizza i controlli nel tempo e per gruppi di alberi con caratteristiche simili. Le priorità vengono definite considerando il rischio per le persone e per i luoghi, insieme alla necessità di usare in modo responsabile le risorse pubbliche. Il protocollo si basa sulle «Linee guida per la gestione del verde urbano» del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Per quanto riguarda l’albero caduto in via Lama, prima dell’episodio la chioma appariva vigorosa e il tronco non mostrava danni visibili. Dopo la caduta è emerso che le radici non erano più in grado di svolgere la loro funzione di sostegno. Una criticità nascosta nel terreno, che non era riconoscibile con una semplice verifica dall’esterno, come hanno rilevato anche i Vigili del fuoco intervenuti. Gli agronomi e i forestali del Comune stanno controllando anche gli alberi vicini, per verificare che non vi siano condizioni simili. Comprendo lo spavento di chi ha assistito alla caduta, tanto più perché è avvenuta senza forti temporali o raffiche di vento. È un episodio che colpisce e che richiama tutti alla necessità di mantenere alta l’attenzione. Posso assicurare che il Comune prosegue con regolarità il monitoraggio e attua gli approfondimenti necessari quando emergono segnali di possibile criticità. Ci prendiamo cura degli alberi con competenza e continuità: sono una risorsa preziosa per la salute e la qualità della vita in città, e tutelarli significa anche controllarli con responsabilità.

Camilla Bianchi

Assessora all’Ambiente del Comune di Brescia