La vita nei pressi della Caffaro e la zona militare

Sorpreso felicemente della lettera del signor Bisleri, io sono un po’ più vecchio. Ho vissuto nei pressi della Caffaro e i fossati che uscivano dallo stabilimento erano a cielo aperto, odori e colori erano una fantasia, andavano a irrigare i campi prima di raggiungere «el Mela». Da casa mia si andava lungo la via Morosini, ora tagliata dalla tangenziale, e si arrivava fino in via Sorbana. Se ricordo quelle case venivano chiamate «el cortelas», da li si poteva attraversare il ponte ferroviario in ferro facendo attenzione che non arrivasse il treno ancora a vapore. Si arrivava nella zona militare 4 sassi per porte e si giocava a calcio. All’arrivo dei militari che facevano esercitazioni retromarcia veloce sul ponte e tutti a casa. C’era una povertà palpabile, ma si era con poco più felici e solidali.

G.B.