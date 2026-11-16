La Valtrompia è decisamente sottovalutata

Da non bresciano non posso che parlar bene della Val Trompia, per quanto ahimè, salvo gli sciatori frequentanti il Monte Maniva e gli escursionisti amanti del Monte Guglielmo, non mi pare che sia apprezzata nel giusto modo. La Valle Trompia è un ecosistema prealpino al centro delle cd. Tre Valli (con Valle Camonica e Valle Sabbia), da essa si può infatti accedere anche al Lago di Iseo, attraverso il passo di Colle San Zeno (la strada Pezzaze/Val Palot) e al Lago d’Idro, attraverso il passo del Baremone. In Val Trompia troviamo monti, boschi, altopiani, risorse idriche, borghi storici, santuari, musei, archeologia industriale e reperti della grande guerra. Come anticipato, spiccano sul piano naturalistico il Monte Guglielmo con il monumento al Redentore e il Monte Maniva ove, oltre agli impianti da sci, meritano una visita i laghetti di Dasdana, Ravenola e Vaia. Prima di arrivare ai 2000 metri del Maniva valgono una frequentazione su una più bassa altitudine gli altopiani di Caregno e di Vaghezza, la cascata del Saltù a Mondaro di Pezzaze e la cascata della Caldera a Irma. Un complemento del paesaggio urbano e naturale è costituito dalla fontana Busana a Collio e dalla fontana San Carlo a Irma, da entrambe sgorga acqua purissima e salubre credo sconosciuta ai più. Il Maniva primeggia anche sul piano storico-politico, se consideriamo sia le trincee della grande guerra, recentemente restaurate, nonché le antenne paraboliche della abbandonata Base Nato sul Dosso Galli, da dove durante la guerra fredda si spiava l’ex Unione Sovietica. Una visuale storico-economica consente di apprezzare anche i siti produttivi di una volta, ovvero i magli di Sarezzo, le Miniere Marzoli e Tassara, ora recuperate a fini eco-turistici e il Forno fusorio a Tavernole sul Mella, tutte testimonianze primigenie di quell’economia del ferro che ha sempre caratterizzato e dato lustro al popolo triumplino. Sul piano religioso occorre citare i Santuari della Misericordia a Bovegno e di Sant’Emiliano a Sarezzo, nonché la Chiesa di San Filastrio a Tavernole sul Mella. Da ultimo non possiamo certo trascurare le non poche trattorie tipiche e agriturismi della zona, ove gustare piatti tipici della cucina bresciana, semplice, ma sempre gustosa. Molto è rimasto fuori da questa sintetica trattazione, ma spero basti a far amare (un po’ di più) questa valle.

Cesare Amiconi