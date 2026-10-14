La stanza alla Rsa e quelle strane sensazioni

Da alcuni mesi sono ospite di una Rsa di Brescia in una stanza a due posti. Nei giorni scorsi mi è accaduta una cosa, che si è ripetuta per alcuni momenti, del giorno o della notte. Essere svegliato all’improvviso dalla sensazione di essere stato toccato con decisione al gomito sinistro o destro. Al risveglio improvviso, però, non c’era nessuno vicino al mio letto e la cosa mi ha spaventato un pochino. Ho pensato all’anima del signore che prima di me occupava quel letto, e che non ha ancora trovato pace. È possibile?

Lettera firmata