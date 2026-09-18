La sindaca di Collio e il centro migranti non sono collegati

Scrivo in riferimento all’articolo pubblicato dal Giornale di Brescia il 10 settembre sulle indagini che coinvolgono la sindaca di Collio, Mirella Zanini, insieme ad altre persone, per cittadinanze facili e residenze fittizie concesse a cittadini stranieri - nello specifico brasiliani - ottenute dietro pagamento. Una premessa è doverosa: sono e resto garantista. Le ipotesi formulate dagli inquirenti dovranno essere verificate nelle sedi competenti, e non spetta a me anticipare conclusioni o condanne prima che la giustizia faccia il suo corso. Proprio per questo, però, non posso restare indifferente di fronte a un accostamento che trovo fuorviante: quello con il centro profughi di San Colombano. Lì si è sempre operato nel rispetto pieno delle procedure previste, garantendo un percorso di accoglienza serio e trasparente, che portava - quando ne ricorrevano le condizioni - al rilascio di permessi di soggiorno secondo le regole. Quello che emerge oggi invece dalle indagini sull’operato della sindaca è tutt’altro: ipotesi di residenze false, documentazione irregolare, cittadinanze ottenute illegittimamente. Sono due mondi diversi, e vanno tenuti distinti. So bene che attorno al centro si consumò anche una dolorosa vicenda di cronaca, e non intendo in alcun modo minimizzarla o cancellarla. Ma quell’episodio non è imputabile alla gestione della struttura, che già nel 2015, nell’ambito del progetto di accoglienza, operava con correttezza e nella piena legalità. E qui la differenza si fa ancora più netta. Perché a essere oggi coinvolta nelle indagini non è una privata cittadina, ma chi allora - sempre nel 2015 - si poneva come una delle voci più ferme e intransigenti contro l’immigrazione sul territorio, arrivando a farne un cavallo di battaglia della propria campagna elettorale. E chi oggi risulta indagata non è una cittadina qualunque: è la sindaca di Collio, una carica pubblica che comporta responsabilità ben maggiori verso i cittadini che l’hanno eletta. Se le ipotesi degli inquirenti dovessero trovare conferma, il contrasto tra le parole di allora e i fatti di oggi susciterebbe più di un legittimo interrogativo. Così pure resterebbe da chiedersi come sia possibile che, all’interno del Comune, nessuno si sia accorto di fatti illeciti perpetrati per anni. Pur nel dovuto rispetto dei tempi della giustizia, è innegabile che quanto sta emergendo restituisca un’immagine tutt’altro che positiva del Comune di Collio. Dopo anni di sofferenze e gogna mediatica, ritengo corretto che il nostro operato non venga più accostato al Comune di Collio che ci ha sempre ostacolato pur operando noi, da privati cittadini, nella piena legalità.

Raffaella Ghidoni