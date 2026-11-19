La sensibilità verso i piccoli. Una qualità rara
Vorrei che le giornate si aprissero sul palmo della mano. Vorrei poterle guardare nelle parti nascoste, negli attimi in cui sono assente. Perché la vita è troppo breve per lasciarla sfuggire. Quel palmo della mano è mio e solo io posso vedere. Vorrei che tutti gli esseri umani guardassero sul palmo della propria mano. Ieri volevo salvare una farfallina che è volata via da un pacco di pasta; svolazzava incerta, poi si è posata sul lavandino dove le sue ali si sono bagnate. Ho recuperato una tazzina e ho fatto di tutto per salvarla permettendole di adagiarsi sulla parete laterale. Velocemente l’ho portata fuori al sole affinché le alette si asciugassero e lei riprendesse il volo. Dopo cinque minuti sono uscita: la farfallina aveva di sicuro sentito l’impulso di vivere, purtroppo sul fondo della tazzina c’era una goccia d’acqua e l’ho ritrovata nella goccia d’acqua quasi annegata; ho cercato di spingere la farfallina oltre la goccia e, nonostante la mia vista non sia eccezionale, ho notato che i suoi occhi, due dolci palline nere, erano disperati per quella che poteva essere la sua morte tragica che, purtroppo, dopo pochi minuti è arrivata. Qualcuno penserà io sia patologica, può pensarlo, confesso dal profondo del mio cuore che ho pianto davanti a quell’esserino minuscolo che non meritava di morire. Ho fatto di tutto per aiutarla. Che paradosso atroce quando in questo stesso istante e in diverse parti del mondo, si trattano esseri umani come se fossero carne da macello, esseri animali come se non meritassero anch’essi la nostra compassione. Un’aporia assurda. Ormai non tollero più i fautori di inutili guerre, hanno stancato con le loro finte riunioni diplomatiche in cui promettono e non mantengono. Hanno estirpato la bellezza del mondo! Non tollero più chi non crea attenzione per i miei amici animali. Ho sempre fatto tesoro di un passo che mi leggeva papà, piccola sulle sue ginocchia: «Ogni forma di vita, in quanto vita è sacra, è sacra e questo deve bastare. L’uomo giusto è colui che quando trova un verme che si è smarrito dopo un temporale e si sta seccando sull’asfalto, rimette l’animale nell’erba senza chiedersi di quanta intelligenza sia dotato. Lo salva perché è vivo e la vita è sacra» (A.Schweitzer). Ed io continuerò a scrutare sul palmo della mano. Io che piango per una farfallina che, nonostante le accortezze, è volata via in un pomeriggio di novembre...
Lucia Trane
Bedizzole
Cara Lucia, leggendo la sua lettera ci siamo sentiti come il gigante stolido che campa in cima alle nuvole nella favola di «Jack e il fagiolo magico». La sua è una delicatezza che fa impallidire la nostra e non ha nulla di patologico. Tutt’altro. In un mondo che trasforma in un meccanismo di sopravvivenza l’anestesia emotiva, il commuoversi per le piccole cose non è un errore di misura, bensì la prova di uno sguardo che non si rassegna. Chi prova compassione per quella che in apparenza è un’inezia, non confonde le proporzioni del dolore; semplicemente riconosce che il filo che tiene insieme il respiro è lo stesso per tutti, evitando che l’indifferenza nei riguardi del piccolo prepari il terreno all’orrore verso il grande. Continui allora a scrutare nel palmo della sua mano. Preoccupiamoci invece di chi guarda il mondo bruciare e non versa una lacrima.
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