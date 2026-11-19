Vorrei che le giornate si aprissero sul palmo della mano. Vorrei poterle guardare nelle parti nascoste, negli attimi in cui sono assente. Perché la vita è troppo breve per lasciarla sfuggire. Quel palmo della mano è mio e solo io posso vedere. Vorrei che tutti gli esseri umani guardassero sul palmo della propria mano. Ieri volevo salvare una farfallina che è volata via da un pacco di pasta; svolazzava incerta, poi si è posata sul lavandino dove le sue ali si sono bagnate. Ho recuperato una tazzina e ho fatto di tutto per salvarla permettendole di adagiarsi sulla parete laterale. Velocemente l’ho portata fuori al sole affinché le alette si asciugassero e lei riprendesse il volo. Dopo cinque minuti sono uscita: la farfallina aveva di sicuro sentito l’impulso di vivere, purtroppo sul fondo della tazzina c’era una goccia d’acqua e l’ho ritrovata nella goccia d’acqua quasi annegata; ho cercato di spingere la farfallina oltre la goccia e, nonostante la mia vista non sia eccezionale, ho notato che i suoi occhi, due dolci palline nere, erano disperati per quella che poteva essere la sua morte tragica che, purtroppo, dopo pochi minuti è arrivata. Qualcuno penserà io sia patologica, può pensarlo, confesso dal profondo del mio cuore che ho pianto davanti a quell’esserino minuscolo che non meritava di morire. Ho fatto di tutto per aiutarla. Che paradosso atroce quando in questo stesso istante e in diverse parti del mondo, si trattano esseri umani come se fossero carne da macello, esseri animali come se non meritassero anch’essi la nostra compassione. Un’aporia assurda. Ormai non tollero più i fautori di inutili guerre, hanno stancato con le loro finte riunioni diplomatiche in cui promettono e non mantengono. Hanno estirpato la bellezza del mondo! Non tollero più chi non crea attenzione per i miei amici animali. Ho sempre fatto tesoro di un passo che mi leggeva papà, piccola sulle sue ginocchia: «Ogni forma di vita, in quanto vita è sacra, è sacra e questo deve bastare. L’uomo giusto è colui che quando trova un verme che si è smarrito dopo un temporale e si sta seccando sull’asfalto, rimette l’animale nell’erba senza chiedersi di quanta intelligenza sia dotato. Lo salva perché è vivo e la vita è sacra» (A.Schweitzer). Ed io continuerò a scrutare sul palmo della mano. Io che piango per una farfallina che, nonostante le accortezze, è volata via in un pomeriggio di novembre...

Lucia Trane

Bedizzole