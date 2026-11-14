La reticenza e l’importanza del senso civico

«Solo» qualche decennio fa, percorrendo in automobile una via nei pressi della mia abitazione, fui investita da un motociclista che imprudentemente aveva imboccato la via nel senso vietato. L’impatto non fu devastante per le persone, come avrebbe potuto essere, i danni furono limitati ai mezzi di trasporto ma lo spavento fu grande. Cercai conforto in una gentile signora che stava passando proprio in quell’istante. Era un volto a me familiare perché i nostri figli frequentavano la stessa scuola, lo stesso oratorio, anche se non avevo il piacere di conoscerla personalmente. Gentilmente le chiesi se poteva testimoniare quanto era accaduto perché il motociclista si rifiutava di ammettere la sua colpa. La signora declinò immediatamente la mia richiesta e se ne andò a gambe levate. Questo ricordo riaffiorò ascoltando i commenti di alcuni personaggi che giornalmente partecipano a trasmissioni televisive sul caso Garlasco. Un giornalista in particolare, con toni accesi, mise in dubbio la bontà della testimonianza di una signora che riferiva un fatto capitato nel giorno dell’efferato delitto, solo perché avvenuto dopo molto tempo dall’accaduto. Questa testimone descriveva accuratamente il fatto ed era disposta a riportare a chi di dovere i particolari necessari. Inoltre invitava altre persone allora presenti a farsi avanti, per confermare le sue parole. La signora non si sarebbe certamente aspettata parole di lode per quanto affermato ma nemmeno insinuazioni maligne e inopportune. Purtroppo la reticenza nel testimoniare certi fatti è senz’altro dovuta, egoisticamente, nell’evitare grane, ma il senso civico dovrebbe superarle perché ognuno, solo nel momento del bisogno, potrebbe capirne l’importanza.

Elena Mirka Cattabiani