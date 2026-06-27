La porta aperta dello sportello bancomat

Vorrei segnalare un disguido, non da poco conto, che si verifica al bancomat dell’Unicredit di via Valcamonica a Brescia. La porta d’ingresso per i prelievi da 2 settimane è rotta ovvero resta sempre aperta col rischio che, alle spalle di chi sta prelevando, entri qualche malintenzionato. Su consiglio di un impiegato della banca ho inviato, alcuni giorni fa, una mail per segnalare il guasto. La risposta che ho ricevuto è stata che provvederanno entro 60 giorni lavorativi al ripristino della porta rotta. Mi chiedo dove sia la sicurezza?

Lettera firmata