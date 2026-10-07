La pochissima considerazione verso i disabili

Non posso che comprendere e condividere le osservazioni fatte dalla signora Elena Bettinetti a proposito della inaccessibilità per disabili del palazzo delle poste di piazza Vittoria. Una situazione che ha dell’incredibile e che è così da anni, senza che mai sia stato fatto uno sforzo per risolverla. Eppure basterebbe realizzare un ascensore esterno da via XXIV Maggio per accedere al salone, oppure ripristinare l’accesso da via della Posta dell’ex ufficio telegrammi che è collegato in piano con il salone principale tramite un corridoio interno. Soluzioni che per essere realizzate non abbisognerebbero di interventi architettonici di eccessivo impatto, come lo sventramento di muri o cose simili. E la stessa rampa, per altro non funzionante come segnalato dalla signora, non sarebbe comunque un valido aiuto essendo pure pericolosa per disabili in carrozzella non accompagnati. Ma come sempre si parla tanto di diritto dei disabili salvo poi girare la testa da un’altra parte invece di affrontare i problemi.

Sergio Bona

Referente regionale per la Lombardia dell’Aidm (Associazione Interregionale Disabili Motori)