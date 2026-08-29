La mia richiesta inascoltata per la linea 7 dei bus

Con la fine delle scuole ho personalmente fatto presente i disagi nei trasporti nella zona del quartiere Primo Maggio. In particolar modo, i disagi in orario serale derivanti dalla cancellazione della linea 7. La gentilissima presidentessa del Consiglio di quartiere ha preso in carico la mia richiesta, così come l’Urp del Comune ed il costumer care dell’azienda dei trasporti. Oggi sono stati pubblicati gli orari invernali e mi accorgo con disappunto che l’Agenzia del territorio preposta non ha ritenuto opportuno fare nulla in proposito. In compenso, in orari scolastici non è raro vedere autobus doppi che girano vuoti, e per propaganda elettorale si è ritenuto opportuno fare viaggiare gratis i minorenni residenti a Brescia, i quali, come è noto, rappresentano la maggior parte dell’utenza. Va quindi da sé che le entrate perse verranno recuperate a danno di qualcun altro. Per l’ennesima volta, complimenti alla città smart ed europea che invita a lasciare a casa l’auto ma offre un servizio pubblico ai limiti del pietoso.

Sara Cirrito