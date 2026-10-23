La metropolitana e il rispetto del volere dei bresciani
Leggo sul giornale di Brescia di venerdì 16 ottobre la lettera al direttore del signor Gualtiero Sartori, con la quale non concordo. Tuttavia ognuno ha le sue opinioni e io le rispetto. Ciò che non risponde a verità però mi infastidisce e vorrei ricordare che i referendum di alcuni anni fa, che secondo il signor Sartori non sarebbero stati rispettati, furono quelli relativi alla metropolitana di Brescia. Pertanto mi sento in dovere di ricordare che i referendum furono due: il primo si tenne il 24/05/1998 al quale partecipò il 38,13% dei cittadini, ed il secondo il 10/06/2001 con un’affluenza ai seggi del 45,14%. In entrambi i casi i referendum furono invalidati per non aver raggiunto il quorum necessario e quindi si rispettò il volere dei cittadini.
Vito Lupi
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