Ho letto con grande interesse la riflessione di Nunzia Vallini sull’importanza di non limitarsi a un «grazie» frettoloso, arricchendolo invece con le ragioni del cuore. L’autrice coglie un punto essenziale: troppo spesso questa parola diventa un «riflesso automatico», un modo sbrigativo per chiudere un incontro senza davvero guardarsi negli occhi. Eppure, vorrei spingermi un passo oltre e lanciare una provocazione: e se la vera svolta non fosse aggiungere qualcosa dopo il «grazie», ma avere il coraggio di abolire del tutto questa parola? Per quanto io stesso la pronunci ogni giorno per abitudine, sento che il «grazie» porta con sé un limite profondo. Anche quando è sincero, resta legato a una logica di scambio, quasi fosse una ricevuta verbale con cui «saldiamo» un piccolo debito verso chi ci ha fatto un favore. Pronunciandolo, tracciamo involontariamente un confine tra un «io» che riceve e un «tu» che dà. In una visione più ampia e spirituale dell’esistenza, prima di ogni formula di cortesia viene o, dovrebbe venire, l’Amore incondizionato. Chi agisce per puro amore o per autentica fratellanza umana non lo fa per ricevere un ringraziamento, e chi riceve quel gesto non dovrebbe sentire il bisogno di estinguerlo con una parola logorata dall’uso quotidiano. Immaginiamo cosa accadrebbe se eliminassimo questo «pilota automatico» dal nostro vocabolario. Senza lo scudo rassicurante della buona educazione, saremmo costretti a fermarci davvero. Dovremmo sostituire il suono meccanico con uno sguardo limpido, con un silenzio carico di presenza, oppure con il racconto sincero dell’emozione che quel gesto ha risvegliato in noi, trasformando la gratitudine in un’attenzione viva da donare a nostra volta al mondo. Non è mancanza di rispetto, ma il desiderio di relazioni più vere. Forse, solo rinunciando alla parola «grazie», potremo finalmente imparare a viverne il senso più puro.

Lettera firmata