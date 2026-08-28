La Germani Brescia e la buona memoria di chi vi lavorava

Durante il mese di giugno il panorama sportivo bresciano è stato colpito da uno scossone rilevante e traumatico: la cessione del titolo sportivo e della sede legale di Pallacanestro Brescia in favore di Roma. Non è mio compito, né tantomeno ho volontà di sindacare sulla scelta di Mauro Ferrari, senza pretese di assoluzione e/o condanne. Voglio, invece, limitarmi a tracciare un quadro, dietro le quinte, di una vicenda vissuta in prima persona e con un coinvolgimento sotto il profilo professionale ed emotivo, raccontando dei fatti oggettivi e ignorati dal pubblico bresciano. In data sabato 27 giugno, presso la sede operativa di San Zeno Naviglio, la storia di Pallacanestro Brescia, a seguito di un’imponente e tesa conferenza stampa indetta dalla proprietà, era ormai giunta al capolinea. In qualità di appassionato e tifoso, ancor prima che di dipendente e addetto stampa della Società, porto ancora dolore per quanto accaduto. Un dramma amplificato anche dal repentino e sorprendente cambio di approccio e atteggiamento di alcuni esponenti della stampa locale, appartenenti soprattutto a questa testata. Dal giorno seguente alla conferenza stampa di Mauro Ferrari, noi figure della sede operativa siamo diventati tutti quanti un oggetto obsoleto, superato e da riporre con la polvere in una soffitta isolata. Un vero peccato, una grande delusione umana dopo quanto costruito con sacrifici e fatica. Ho imparato, almeno, sulla mia pelle a pesare le persone. Così come mi riterrò sempre grato e fortunato ad aver condiviso un biennio speciale con dei colleghi eccezionali. Un gruppo di lavoro variegato, nonché composto da donne e uomini provenienti da esperienze lavorative diverse, titoli di studio distanti e anche fasi di vita ed età diametralmente opposte. Tra i migliori in Italia. Il tutto sotto le redini di Marco Patuelli, un dirigente molto esigente, appassionato. Forse ricco di difetti, ma sicuramente caratterizzato da infiniti pregi. Sembrerò presuntuoso: i risultati maturati negli ultimi anni e il livello raggiunto dalla pallacanestro bresciana sono stati, soprattutto, merito nostro. L’unica preoccupazione dei giocatori e dello staff tecnico era quella di non scordarsi le scarpe per scendere sul parquet. A fronte di tutto ciò, inoltre, spiace constatare come il nuovo e ambizioso corso societario di Leonessa Brescia (in bocca al lupo), abbia ignorato questo patrimonio umano e professionale per una ripartenza rapida, con basi solide e che avrebbe garantito tranquillità. Si è, invece, preferito fare tabula rasa, azzerando tutto e lasciandoci in soffitta. Forse non saremmo stati all’altezza, o forse avremmo fatto altre scelte di vita. Mi tengo il favore del dubbio e resto nel limbo della damnatio memoriae, perché colpevoli di essere legati a Pallacanestro Brescia. Non mi resta che ringraziare i miei colleghi: Alice, Cristina, Diego, Giovanni, Lara, Lorenzo, Martina, Marco, Paolo, Silvia e Virginia. Anche se il telefono non ha mai squillato, tutti hanno già nuovo impiego. Così, per dovere di cronaca.

Alessio Sigalini

orgogliosamente ex addetto stampa di Pallacanestro Brescia