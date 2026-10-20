La gente passa e se ne va, ma resta nella memoria

Passando per il paese vecchio, guardi le case, alcune intatte nella loro antichità, altre rifatte ad opera d’arte che ti ricambiano lo sguardo. Ti soffermi e chiudi gli occhi e rivedi la gente passata, le donne indaffarate nelle mille faccende domestiche, i bambini rumorosi che giocano per strada, gli uomini curvi col peso sulle spalle che tornano dal lavoro nei campi. Tutto è inciso nella memoria! Memoria di un tempo passato che più non tornerà, poi ti soffermi e provi ad immaginare il tempo che verrà e loro testimoni impassibili del tempo che passa e che passerà sono lì alte, basse, larghe le case antiche a sorvegliare mute il tempo e la gente che passa e se ne va...

Maristella

Botticino Sera