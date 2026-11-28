Mezza Italia alla console / ha chiesto ferie ed anche Rol / per poter giocare in pace / ad un videogioco audace / Grand Theft Auto è tornato / Furto d’auto aggravato / Tutti a casa col joistick / nuovi mondi in un click / Miete figli e anche papà / l’influenza da Gta / Colpi rapine e preparazione / alla violenza della missione / notti in fuga sul sofà / dalle guardie e dalla realtà. / Niente paura è tutto normale / con la tv cambiammo canale / poi fu il tempo del media sociale / ora l’intelligenza artificiale / L’importante è che il vostro partner / ritorni da voi entro Natale!

Andrea Stanga