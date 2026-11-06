La coerenza, merce rara e sempre più presa per antipatia

Vorrei fare una piccola riflessione sul termine «coerenza» ossia corrispondenza tra i propri valori, i principi morali ed i comportamenti quotidiani. Proprio nel quotidiano continuo purtroppo a riscontrare nelle persone una mancanza di coerenza totale (per convenienza?). E quelle poche persone veramente coerenti passano per antipatiche o supponenti. Fino a qualche anno fa, questa mia sensazione non era così forte, oggi invece ne è diventata una convinzione.

G.T.