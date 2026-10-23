«La cà có le röde» e tutta la bellezza del nostro dialetto

Durante una normale conversazione ho risentito una curiosa espressione dialettale, non proprio comunemente in uso, che avevo udito in età giovanile e della quale non avevo chiesto spiegazioni: «El gha la cà có le röde». A quel tempo mi era parso il solito arguto indovinello-tranello con il quale il nonno ci intratteneva nelle lunghe serate invernali, magari al tepore caldo umido e non certo odoroso di una stalla. In realtà riguarda una questione seria e la frase, se non conosciuta, non è di immediata interpretazione. Noi azzardavamo la traduzione letterale dal dialetto bresciano alla lingua italiana e, inevitabilmente, il risultato non coglieva il vero senso della frase. Oggi, presi alla sprovvista, proveremmo a tradurla con il semplice ricorso a termini come «roulotte, camper, casetta rimovibile…». Il dialetto bresciano, ricco di proverbi e antichi detti popolari, riserva talvolta anche sorprendenti e sconcertanti concretezze. La frase citata, pur composta da poche e semplici parole, risulta talmente stringente e fuorviante nella sua formulazione da lasciare spiazzati. Coniata con particolare arguzia chissà da chi, chissà quando ed in quale remota circostanza - forse da un burlone che, malgrado tutto, riusciva ad ironizzare sulle proprie sventure - la frase indica in concreto il vincolo ipotecario che grava su un bene a fronte di un prestito e che, in caso di insolvenza, può portare alla perdita del bene stesso. In sintesi significa: «Ha la casa ipotecata». E possiamo immaginare lo stupore di coloro che ne ignoravano il vero significato. Non è mai troppo tardi per imparare, ammoniva la nonna intenta a sferruzzare.

Adriana Pasini

Brescia