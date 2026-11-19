Non sarà sfuggita al vostro bravissimo giornalista Enrico Danesi la crescita in questi ultimi anni sul territorio Bresciano e limitrofo delle palestre dedicate al pugilato. Volevo rendere partecipi gli appassionati di alcune osservazioni che facevo con un amico, di qualche anno più vecchio di me, che di «berrette» ne ho 63; dopo aver assistito alla riunione di sabato 14 novembre a Cellatica organizzata dalla Imperium Team Boxe a ricordo del compianto pugile e maestro di Boxe Giorgio Pipia. Abbiamo apprezzato tantissimo il prezzo più che popolare di 5 euro senza categorie di posti che ha permesso ai molti di partecipare e concedersi anche una bibita e un panino al comodo food truck esterno senza spendere troppo per poi accomodarsi nella direi adeguata location della palestra scolastica allestita per l’occasione con ottimo ring. Da vecchi appassionati la boxe senza contatto non ci è piaciuta come spettacolo ma ci adeguiamo ai tempi e capiamo che per alimentare le presenze nelle palestre anche questa ginnastica può andare bene. Bello invece vedere dei bambini di 10/12 anni confrontarsi in piena sicurezza osservati «amorevolmente» dai loro istruttori e apprezzarne la buona impostazione tecnica e l’assoluto spirito amichevole. Gli incontri «veri» ci sono piaciuti e il corollario sportivo è risultato impeccabile, come dev’essere, con presenza di arbitri, giudice, commissario, medico sportivo e ambulanza per ogni eventualità. Il pubblico presente, eterogeneo per età, molto tranquillo e partecipe con un tifo composto sembrava a suo agio. Io e il mio amico e forse anche altri avremmo voluto scambiare qualche commento tra un round e l’altro sulle nostre impressioni ma purtroppo, e qui non riusciamo ad adeguarci ai tempi, la musica a volume assordante impediva qualsiasi scambio verbale. Peccato! Al contrario credo che i tempi siano maturi per abbandonare quella tradizione del passaggio della bella ragazza con il cartello del numero di round, lo speaker ci sta anche se magari un profilo un po’ più basso rispetto al modello Las Vegas mi sarebbe piaciuto di più, un «Cellatica style» mi sarebbe sembrato più nostrano e adeguato. Comunque personalmente ringrazio tutti quelli che partecipano con grande sforzo e permettono al pugilato tradizionale di continuare ad esistere e organizzano riunioni che, con un po’ di nostalgia, evocano i tempi d’oro quando il recentemente scomparso Santo Amonti riempiva lo stadio Rigamonti di 25.000 spettatori. Le osservazioni sono naturalmente propositive da intendersi come consigli per riunioni sempre più attente al gradimento del pubblico.

Giovanni Fapanni