La bici rubata e l’amarezza che Brescia mi lascia

Mi hanno fatto un furto di una bicicletta elettrica comprata all’isola d’Elba per poi andare in Francia, e poi ritornare con il mio camper in Italia e venire poi nella vostra città. Farsela rubare è davvero assurdo, arrivando il primo giorno in una città che ammiro e che pensavo fosse in sicurezza. Ho fatto denuncia alle autorità competenti, ho parlato con più persone autorevoli, ma la mia bicicletta elettrica davvero non salta fuori. Voglio dire, scrivendo queste righe, con animo partigiano, visto che porto il nome di mio nonno che ha combattuto contro i tedeschi, che non è per la bici che mi hanno portato via, ma il gesto in una città che non viene severamente controllata e limitata nei suoi furti dove si sa che c’è un problema e mi chiedo perché non fate subito qualcosa di veramente forte verso chi ruba.

Maurizio De Leonardis