La Bibbia ci ispiri: costruiamo una moschea in città

Ritengo siano ormai maturi i tempi perché l’Amministrazione della Leonessa individui un’idonea area in cui costruire una Moschea e locali ad essa annessi. Personalmente ritengo che l’area più idonea sia la vasta area ex industriale in via Eritrea a fianco dell’attuale sede di Bresciaoggi. Per due motivi. Trasformare un luogo di lavoro e sviluppo economico in luogo di preghiera e meditazione rappresenta un’evoluzione culturale positiva e ammirevole. Secondo, essere a fianco di un giornale rappresenta la massima espressione del pensiero umano. Se l’Amministrazione della Leonessa darà l’approvazione per quanto riguarda l’eventuale trattativa economica c’è un precedente biblico che è condiviso da ebrei, cristiani, musulmani riguardante la sepoltura di Sara: «Ascoltami, o signore; un terreno di quattrocento sicli d’argento, fra me e te, che cos’è?» Genesi 23, 15. Dunque ricordiamoci della Bibbia e ispiriamoci all’Eterno nel prendere decisioni.

Francesco Zanatta