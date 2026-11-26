Nel momento in cui per il dialetto bresciano pare non esserci più spazio se non in casi più unici che rari, se non a parole, sì, quelle tante e spesso di circostanza, vorrei ricordare con queste righe una donna che ha usato parole scritte nel nostro vernacolo per comunicare i propri pensieri, desideri, ricordi e perplessità con la voce dolce della poesia. L’ultimo giorno di ottobre ci ha lasciato, all’età di 91 anni Josè Rinaldini, preceduta nel pieno dell’estate, da un’altra perdita nel mondo dell’eccellenza della poesia dialettale come Lino Marconi che non finiremo di ringraziare per le quasi 30 raccolte pubblicate. Josè che viveva a Porta Milano, ma era originaria di Bagnolo Mella, ci ha lasciato un paio di pubblicazioni in tutto: una del 1981 «Bagnöl del temp dè guèra» e un’altra del 2005 «Èl liù dè pèssa». Il primo è un vero documento del periodo bellico a Bagnolo dove, nel dialetto che la teneva legata alle proprie origini, ci accompagna nella sua quotidianità di bambina tra difficoltà e malinconici ricordi, con l’accortezza finale di farci sapere di non aver scritto di coloro che in tempo di guerra si comportarono male: «Lassómei sta föra dè le mé righe». Nel secondo volumetto edito da Fondazione Civiltà Bresciana, scava più nel proprio intimo, passando dai ricordi alle immagini, dai sogni alla consapevolezza del mondo che cambia, dagli affetti più cari, alla religiosità: «Maria... sculta chi prega e a chi sa mia pregà, ensègnega la strada per fas perdunà". Son passati 21 anni dall’ultima pubblicazione, Josè si è ritirata pian piano tra i suoi fogli, i suoi progetti, i suoi affetti, senza più farci sentire la voce della musa che covava nel suo cuore, vivendo appartata dal nostro mondo di autori dialettali. I miei rari incontri nella sua casa di Brescia e in quello splendido terrazzo che aveva sul lago di Iseo, mi hanno arricchito anche per l’affetto che mi dimostrava, confermato qualche giorno prima della sua morte con una telefonata, nella quale mi invitava ad andarla a trovare per farmi partecipe, vista l’età, delle proprie preoccupazioni relative al destino dei suoi scritti. Non ho fatto in tempo a passare, ma mi resta in cuore quella inaspettata chiamata e il suo saluto che porto come un’eredità, a memoria degli anni 80 quando ci conoscemmo grazie ad «Artepoesia», con cui Andrea Barretta all’ombra di don Antonio Fappani, consentì uno stretto contatto tra i vari autori in lingua e in dialetto. Anni di progetti, di sogni e di belle conoscenze come Josè.

Marco Gatti

Brescia