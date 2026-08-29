Italo Mossoni, omaggio al valore del suo impegno

È mancato Italo Mossoni (1936-2026) e le comunità di Brozzo-Cesovo-Marcheno, all’unisono, si stringono nel dolore per rendere omaggio al valore del suo grande impegno civile e sociale. Protagonista nelle difficili vertenze sindacali aziendali, Italo si è distinto in qualità di delegato delle categorie metalmeccaniche dei lavoratori iscritti alla Fim-Cisl adoperandosi attivamente sul tavolo negoziale, congiuntamente ai rappresentanti Fiom-Cgil, onorato di essere parte della Fabbrica P. Beretta Spa. Come capogruppo di maggioranza in Consiglio comunale ha saputo portare un contributo di idee e uno stile di lavoro volto al dialogo e alla soluzione dei problemi. Cattolico fervente, egli ha donato il suo talento alla chiesa di Brozzo in qualità di organista e sagrista, nonché membro attivo del Consiglio pastorale parrocchiale, del Consiglio della scuola materna Luigi Fausti, condividendone le responsabilità educative e formative. Distintosi per integrità morale e umiltà, ci ha insegnato il valore della partecipazione solidale. Non è mai mancato nell’amore per la sua famiglia, alla quale è rivolto il nostro cordoglio. Grazie di cuore.

Lettera firmata