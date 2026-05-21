Io, scrittore deluso dagli editori (che non trovo)

Nel corso degli anni ho scritto tante lettere al Direttore, da perderne a momenti il conto; molte di queste sono state pubblicate mentre altre no, ma non è questo il problema. Un bel giorno ho preso la decisione di scegliere quelle più toccanti e coinvolgenti, quindi concretizzare un sogno nel cassetto: pubblicare un libro con una casa editrice. Ho chiesto, pertanto, ad alcune di queste presenti nella nostra città e provincia. Questa scelta non è stata del tutto casuale perché questi scritti sono spaccati di vita quotidiana, «fotografie» estemporanee e «fette» di realtà bresciana che manifestano l’amore per la nostra bella città, per esempio nell’alzare lo sguardo verso i suggestivi Macc de le Ure in piazza della Loggia, o camminando stretti stretti nella gremita Fiera dei Santi Faustino e Giovita, o rimanendo incantati mirando il Falcone d’Italia, il meraviglioso e storico Castello. La risposta delle editrici nostrane è stata pressoché univoca, inaspettata e sconfortante. Dopo aver illustrato con dovizia di particolari cos’è la brossura, mostrato copertine rigide e flessibili, parlato di frontespizi nonché spiegato la tiratura, alla resa dei conti proprio quest’ultimi sono apparsi assai salati, troppo per chi sognava (o s’aspettava) un editore disposto a investire nel lavoro di uno scrittore, ancor prima di essere da questi pagato per il lavoro svolto. È pur vero che la casa editrice si assume sempre un rischio (c’è chi lo definirebbe d’impresa) ma quello corso da coloro indotti a sborsare quattrini forse non conta altrettanto? Questi rischiano di vedere svanire i propri colorati sogni nel cassetto all’istante, semplicemente una volta aperti gli occhi su una realtà grigia e deludente. Probabilmente entrambi, editori e autori, così perdendosi tante belle opportunità, destinate solo a rimanere sulla carta, anzi, a volte nemmeno quella.

Giuseppe Agazzi

Rovato