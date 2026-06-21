Io, infermiera, ora malata oncologica. La sanità funziona

Sono un’infermiera che, purtroppo, si è trovata dalla parte del paziente. Dopo un iter piuttosto lungo, la brutta notizia: ho un tumore all’intestino di non facile gestione operatoria - si tratta di un Gist, una patologia rara. Come fare? Dove andare? Penso che, se si deve annegare, è meglio farlo nel mare che in una pozza d’acqua. Inizio quindi le ricerche: internet, informazioni raccolte qua e là e, grazie a una consulenza all’Istituto Oncologico Europeo, approdo al San Raffaele di Milano. In tempi rapidi, senza alcuna «raccomandazione» e con pochissime spese, perché quasi tutto a carico del Servizio Sanitario Nazionale. L’arrivo nel reparto di Chirurgia Pancreatica, diretto dal professor Falconi, è accompagnato da ansia e timore. Nel pomeriggio andrò sotto i ferri, partendo da una situazione di quasi normalità quotidiana - il tumore era piuttosto asintomatico, a parte una forte anemia - senza sapere come ne uscirò. L’intervento è impegnativo e nel post-operatorio, a causa di una pancreatite insorta come complicanza, soffro moltissimo. Tanto che anche i miei cari si spaventano non poco. Ma poi, già dal terzo giorno, comincio a stare meglio. Non so come andrà il futuro, ma voglio condividere questa esperienza per mandare un messaggio di speranza a chi sta vivendo un momento simile. Nella sanità italiana non va poi così male come spesso si dice e, a differenza di altri Paesi, il paziente viene preso in carico, soprattutto nei casi più complessi. Nel reparto di Chirurgia, e durante la fase pre-operatoria, ho incontrato professionisti esperti, competenti e - cosa non da poco - profondamente umani. A loro va il mio più sincero ringraziamento. Un grazie di cuore anche a tutta la mia famiglia, ai parenti, agli amici e ai colleghi che mi sono stati vicini. La loro presenza e il loro supporto morale sono stati per me un sostegno prezioso nell’affrontare uno dei momenti più difficili della mia vita.

Franca Gatta

Tavernole S.M.