Indignata e allibita per questa notizia (che però è falsa)

Cara Guerrina, (Guerrina di nome e di fatto diremmo, considerato quant’è pugnace) siamo d’accordo con lei sul combattere l’ignoranza e ricercare la verità. Proprio per questo però dobbiamo essere onesti e dirle che tutto il suo sdegno muove da presunzioni false. Lei, come molti, s’è fatta influenzare da notizie fatte circolare ad arte per suscitare indignazione e denigrare, attribuendo alla sindaca di Genova parole che non ha pronunciato e sostegno a gruppi estremisti che non ha mai dato. Se non si fida noi, creda almeno agli stessi Alpini, che sul sito ufficiale dell’Adunata hanno riportato ciò che ha detto la sindaca Salis: «Gli Alpini rappresentano una parte importante della storia del Paese: una storia fatta di servizio, senso del dovere, solidarietà e vicinanza alla comunità, come dimostra ogni giorno il loro impegno nel volontariato e nella Protezione civile».