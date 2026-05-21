Indignata e allibita per questa notizia (che però è falsa)
Sono allibita. La sindaca di Genova ed a seguire le cosiddette «femministe» si divertono beceramente a denigrare gli Alpini. Dimostrano una grandissima ignoranza. Da sempre si sono adoperati in ogni maniera per il bene del nostro splendido Paese e per i suoi abitanti. In ogni loro Sezione aiutano attraverso donazioni ed interventi chi si trova in difficoltà. Mi fa meraviglia che un’importante rappresentante delle istituzioni si abbassi ad esprimere giudizi privi di fondamento con offese gratuite e non supportate da alcun elemento di prova. Esprimo la mia più profonda amarezza e spero che ritorni la ragionevolezza nel linguaggio di chi dovrebbe soltanto vergognarsi ed ora chiedere scusa a tutti gli appartenenti del Gruppo alpino di oggi e del loro glorioso passato. Si rileggano la storia e forse troveranno quella che è la vera verità.
Guerrina Bettini
Figlia di un alpino morto da mutilato e invalido dopo aver combattuto sul fronte Greco-Albanese a soli 40 anni di età
Cara Guerrina, (Guerrina di nome e di fatto diremmo, considerato quant’è pugnace) siamo d’accordo con lei sul combattere l’ignoranza e ricercare la verità. Proprio per questo però dobbiamo essere onesti e dirle che tutto il suo sdegno muove da presunzioni false. Lei, come molti, s’è fatta influenzare da notizie fatte circolare ad arte per suscitare indignazione e denigrare, attribuendo alla sindaca di Genova parole che non ha pronunciato e sostegno a gruppi estremisti che non ha mai dato. Se non si fida noi, creda almeno agli stessi Alpini, che sul sito ufficiale dell’Adunata hanno riportato ciò che ha detto la sindaca Salis: «Gli Alpini rappresentano una parte importante della storia del Paese: una storia fatta di servizio, senso del dovere, solidarietà e vicinanza alla comunità, come dimostra ogni giorno il loro impegno nel volontariato e nella Protezione civile».
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