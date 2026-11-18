La vicenda dell’urbanistica milanese dovrebbe far riflettere tutti. Mesi di indagini, arresti, manette, titoli sui giornali e accuse pesantissime. Persone esposte pubblicamente, carriere politiche compromesse, incarichi abbandonati e imprenditori messi in difficoltà. Oggi la Procura chiede l’archiviazione per 16 indagati, tra cui il sindaco Sala, l’ex assessore Tancredi, Stefano Boeri e Manfredi Catella. La parola definitiva spetta ancora al Gip, ma una domanda è inevitabile: tutto quel clamore, quegli arresti e quelle misure cautelari erano davvero giustificati da elementi così solidi? Perché nel frattempo i danni restano: imprese bloccate, investimenti congelati, lavoratori coinvolti e cittadini che hanno acquistato casa, sottoscritto un mutuo e oggi rischiano di pagare il prezzo di vicende giudiziarie che non dipendono da loro. Nessuno vuole impedire alla magistratura di indagare. Chi sbaglia deve rispondere. Ma chi esercita il potere di indagare e arrestare deve farlo con competenza, equilibrio e soprattutto raziocinio. Le manette non possono diventare uno strumento di spettacolarizzazione della giustizia. E un’indagine non può trasformarsi in una condanna anticipata nell’opinione pubblica. Il Governo Meloni pone il tema di una giustizia più efficiente, competente e responsabile. E vicende come questa dimostrano quanto sia necessario affrontarlo. Perché un’archiviazione può chiudere un fascicolo, ma non restituisce una carriera, una reputazione, un investimento o gli anni di incertezza di una famiglia. Se questa è l’Italia della legalità, qualche domanda dobbiamo farcela. La giustizia deve garantire giustizia, non lasciare macerie prima ancora che venga pronunciata una sentenza.

Gianmario Sirani

Consigliere Capogruppo FdI Chiari