Inaccettabili i lavori stradali così lenti

Sono residente da tempo in via G. Pascoli e vorrei evidenziare che da metà novembre 2025 sono iniziati i lavori di riqualificazione del tratto di via Milano tra l’incrocio con via Pascoli e piazzale Garibaldi. Detto intervento, sicuramente positivo, consta nel rifacimento del marciapiede, creazione della pista ciclabile e adeguamento dei parcheggi per le automobili. A distanza di circa sette mesi sono stati realizzati, ma non completati, poco più di 200 metri di strada creando enormi disagi per il traffico automobilistico e anche per biciclette e pedoni. Trovo ridicolo e inammissibile che i lavori in una via di tale importanza per la città procedano con lentezza estenuante e contemporaneamente organizzati in modo molto grossolano da parte della società esecutrice dell’intervento mettendo a repentaglio la sicurezza dei pedoni e ciclisti. Nella speranza che chi di dovere possa intervenire per accelerare i tempi di realizzazione.

Mauro Bellagente