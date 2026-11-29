Vorrei raccontare un disservizio nei confronti di mio papà di anni 85. Il 16 novembre porto mio papà al Pronto soccorso di Manerbio per un dolore al petto e vomito. Quando arrivo spiego la situazione e dico loro che mio papà è cardiopatico perciò entra in codice rosso. Entra alle 18 e cominciano con vari esami del sangue, elettrocardiogramma, trotopina, visita medica. Purtroppo non riesco a parlare con nessun medico e si è fatta l’una di notte, cioè 7 ore di Pronto soccorso. L’unica cosa che mi dicono, anzi me lo riferisce mio padre, è di andare a casa e lasciarlo in Pronto soccorso per altri esami del sangue e di tornare a prenderlo il giorno dopo. Mi reco alle 7.45 in Pronto soccorso dove mio papà mi aspetta in sala d’attesa per tornare a casa. Nel tragitto mi spiega che la dottoressa che l’aveva visitato le diceva che aveva il fegato ingrossato, allora chiedo cosa gli avessero prescritto, ma lui mi risponde «niente» e di andare dal medico di base. Il medico di base dispone un’ecografia addominale/fegato e il 24 novembre, avendo ancora il vomito, fortunatamente riesce a fare l’ecografia da Affidea villa Salute a Manerbio. Il referto dimostra discreta quota di fango biliare e qualche calcolo fino ad un diametro massimo di un centimetro. Il 25 novembre il papà sta ancora con vomito e lo si riporta al Pronto soccorso alle 14.57. Viene riscontrata anche la febbre a 38 e si comincia con iniezioni o somministrazione via orale di farmaci specifici, in più fanno gli esami del sangue e poi una visita chirurgica alle 21.35. Tre minuti esatti dopo, alle 21.38, il medico mi dice di andare entrambi a casa perché sono calcoli cronici e deve tenerseli e che comunque, detto con fare un po’ sgarbato, non si può far niente, ma di tornare il giorno dopo alle 9.00 per fare un ecografia e una visita dal gastroenterologo. Ritorno con malavoglia e poca speranza il giorno dopo e mi presento pensando che avendo passato quasi 7 ore il giorno prima in Pronto soccorso mi facessero fare subito gli esami. Invece mi viene detto che devo aspettare il mio turno, io faccio presente che mi trovavo lì il giorno prima, ma mi sono sentita dire che non potevano sapere quanto tempo avrei dovuto aspettare. Da qui ho preso la decisione di portare mio padre alla Poliambulanza a Brescia, che dista da casa nostra trenta chilometri, e devo dire grazie che hanno preso in carico mio padre e l’hanno ricoverato immediatamente e fatto tutti gli esami da prassi senza doverli fare da esterno come a Manerbio. Dove mi sono trovata proprio male con i medici, ma se uno non vuole prendersi cura dei malati perché fa questo lavoro? Lasci il posto a chi ha voglia di fare, ci sono tanti lavori in giro. Spero di essere una delle poche persone che ha riscontrato questo disservizio ma se fosse capitato ad altri fatevi sentire, non fate spallucce perché potrebbe capitare a chiunque.

Lettera firmata