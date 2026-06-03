In Poliambulanza cure e umanità ai massimi livelli

Scrivo queste poche righe per esprimere i miei più sinceri elogi alla Fondazione Poliambulanza, fiore all’occhiello della sanità della mia amata Brescia. Sono un invalido civile che, nel lontano 2009, ha lottato tra la vita e la morte a causa di un incidente domestico e che grazie alle cure avanzate ricevute in Poliambulanza, ha ancora la possibilità di compiere una vita più che dignitosa con moglie, figli e 4 splendide nipotine. Purtroppo gli esiti di quel gravissimo trauma sono stati devastanti dal punto di vista neuromotorio, ma ciononostante a distanza di quasi 17 anni mi sento ancora orgoglioso e tranquillo nel rivolgermi alla Poliambulanza in caso di bisogno. L’ultimo episodio che mi ha reso necessaria una breve osservazione in Pronto soccorso riporta la data dell’8 maggio u.s.; che dire, massima professionalità, gentilezza e soprattutto grande umanità da parte di tutti. Un ringraziamento in particolare lo voglio però indirizzare all’infermiera Giulia che mi ha assistito in Pronto soccorso con infinita delicatezza. Grazie ancora a tutti per mantenere ai massimi livelli la qualità della sanità italiana ed in particolare quella bresciana.

Giuseppe Bonera