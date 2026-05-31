In Poliambulanza cura e umanità oltre piccoli disagi

In relazione alla lettera pubblicata dalla sig.ra Nadia, vorrei esprimere una mia valutazione sulle sue considerazioni. Sono anch’io un malato oncologico che deve fare sedute di chemioterapia presso la Poliambulanza di Brescia ogni 21 giorni. Solitamente arrivo alle ore 9, mi viene fatto un prelievo con controllo di alcuni parametri, si attende il risultato del prelievo e se il medico che mi visita valuta i parametri corretti si procede alla preparazione delle varie sacche necessarie per la mia chemioterapia e poi si procede, solitamente inizio tale trattamento verso le ore 12 per finire all’incirca verso le 13.30-14.00. Per quanto deriva dalla mia esperienza, non mi è mai capitato di vedere persone malate in piedi in attesa (eventualmente c’erano accompagnatori di persone assolutamente autonome che invece di recarsi nella stanza a loro dedicata rimanevano nella sala d’attesa dei pazienti). È sicuramente vero che il numero delle persone presenti è sempre, purtroppo, molto, molto alto e gli spazi sono effettivamente compressi, ma credo anche che l’aumento enorme in questi ultimi anni dei casi di malattie oncologiche abbia portato gli operatori del settore a fare delle scelte: curare più pazienti anche in spazi forse non perfettamente idonei o ridurre il numero dei pazienti e, quindi, allungare i tempi di inizio di una cura che è assolutamente indispensabile, come indispensabile è iniziare il prima possibile? Io credo che la scelta non poteva che essere una sola. Sicuramente anch’io spero che ci possano essere miglioramenti che aiutino a gestire meglio situazioni pesanti e problematiche anche da un punto di vista emotivo, ma devo assolutamente riconoscere che il personale che mi sta seguendo riesce con la sua gentilezza e disponibilità, con il trasmettermi la certezza che sono una persona e non un numero, a far passare in secondo piano alcuni disagi pratici che, sicuramente, potranno essere migliorati.

Alberto