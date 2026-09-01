Il volo di Stato offerto a Di Battista. E noi paghiamo

Innanzitutto mi scuso, ma non ho altro modo per esprimere quanto sia disgustato nel leggere questa notizia. Sul giornale di domenica, in seconda pagina leggo quanto segue: Alessandro Di Battista, inviato per una serie di reportage per il giornale «Fatto quotidiano», perciò ritengo sia a titolo personale e sicuramente ben remunerato, verrà rimpatriato con un volo di Stato. Orbene, se non erro, si tratterebbe di un volo pagato da tutti noi contribuenti. Quale sia la logica di questa iniziativa non la comprendo ed è per questo che mi piacerebbe fosse pubblicata questa mia, per condividere con altre persone il mio pensiero. Non ho nulla di personale contro Di Battista, anche perché non mi interesso di politica, ma che il costo del suo rientro in Italia venga pagato da tutti noi, sinceramente lo trovo un insulto alla famosa gestione del buon padre di famiglia, come si studiava sui libri di diritto ai miei tempi. Una sola domanda: quante pensioni si potrebbero pagare con la somma per il rientro con il volo di Stato?

Aldo Cicoli

Prevalle

Leggo di questo politico che ha avuto un malore (auguro ovviamente una pronta guarigione), del tam tam politico di solidarietà e che lo Stato metterà a disposizione un aereo per il rientro. Ma per gli altri italiani contribuenti, come mai non avviene nella maggior parte dei casi? Se non ricordo male, un ragazzo della Valtrompia ha avuto un grave problema all’estero e si è dovuta organizzare una raccolta fondi per il suo rientro: perché lì la politica poltronaia non si è mossa? Credo che i politici abbiano già troppo privilegi (e stipendi/pensioni) assurdi: questi trattamenti totalmente diversi non li trovo corretti.

Massimiliano Bettoni

Chiari

Non ho mai stimato i Cinquestelle, ma ho sempre provato simpatia per Alessandro Di Battista, a cui va tutta la mia solidarietà. Ciò detto, mi chiedo, da cittadino italiano in perfetta regola con il pagamento delle tasse, per quale motivo l’Italia mandi a Cuba un aereo di Stato, sicuramente dotato di sofisticati mezzi medici, a prenderlo per riportarlo qua, a spese di noi contribuenti? Chiedo: non sembra folle tutto ciò? Peraltro sottolineo che Di Battista non ricopre incarichi pubblici istituzionali da tempo, ergo non afferro il senso di questa regalia, pagata da noi tutti cittadini. E se anziché Di Battista ci fosse a Cuba, che so, un Mario Rossi qualunque?

Roberto