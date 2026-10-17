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Lettere al direttore
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Il tram, il rumore e le preoccupazioni dovute a Bologna

I nostri amministratori, malgrado tantissime critiche ricevute, hanno deciso di procedere con il tram. Lo stesso percorso l’ha fatto Bologna, dove emergono già con i primi passaggi di prova, i problemi dei fischi dovuti all’attrito con le rotaie. Mi chiedo per quale motivo non sia stato preso in considerazione un tram monorotaia trasportato su gomma, come quello che collega Mestre con l’isola di Venezia.

Gianfranco Faglia

Brescia

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