Facendo seguito alle precedenti lettere, inviate dai lettori circa alla nuova tramvia, e raccogliendo (dopo verifica) quanto correttamente scritto dai vostri giornalisti, faccio presente e confermo che «letteralmente il tram ci passerà sulla porta di casa» in via Pusterla. Abito da 50 anni proprio in questa via, con affaccio su Fossa Bagni, e in questi anni abbiamo avuto tutti i disagi della costruzione della metro e dei passaggi delle varie linee degli autobus (almeno 5-6) che «sferragliano» dalle 5 e 30 di mattina fino alle ore 24 (quasi vuoti durante il giorno e carichi solo nelle ore di punta!). Naturalmente abbiamo civilmente accettato ogni tipo di disagio, rumori e pericoli nell’attraversare via Pusterla. Ora però abbiamo anche la prospettiva che, uscendo dalla porta di casa, rischieremo di essere investiti anche dal tram, che passerebbe praticamente sul marciapiede. Inoltre ci hanno detto che toglieranno tutti i parcheggi e i cassonetti sulla via, e il disagio di noi abitanti aumenterà. Non dimentichiamo che il quartiere è abitato anche da persone anziane. Non era forse meglio dotare la città di autobus elettrici di dimensioni ridotte e che magari possono inquinare meno, visto che l’aria di Brescia non è proprio delle migliori?

Cristiana Frascio

Brescia