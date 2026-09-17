Il teatro e le tariffe in aumento dell’Autosilouno

Quando vado a Torino con il Frecciarossa parcheggio l’auto in stazione, perché l’incertezza dell’orario di ritorno combinata con il diradamento serale delle corse degli autobus (abito lontano dal percorso della Metro) rende troppo rischioso usarli. Avevo letto che le tariffe per i residenti non sarebbero aumentate, invece il forfait giornaliero del park Stazione è passato da 5,25 a 5,95 euro, con un aumento di oltre il 13%: è andata molto peggio ai non residenti, con un aumento da 10,50 a 14 euro pari al 33% abbondante. Un altro parcheggio che utilizzo regolarmente è l’Autosilouno, nella fascia notturna (dopo le 20) per andare al Teatro Sociale: in quella fascia oraria non esiste lo sconto residenti e la tariffa è passata da 1 euro/ora (con forfait a 2 euro) a 1,50 euro/ora per le prime due ore e 1 euro per la terza ora, con il forfait raddoppiato a 4 euro. Ho letto che i bilanci dell’Autosilouno sono in profondo rosso: qualcuno ha deciso di risanarli a spese degli appassionati di teatro?

Gian Carlo Ariosto

Brescia