Il Pd e l’illusione di parlare alla gente da Capalbio
Loro pensano di parlare alla gente restando inchiodati a Capalbio. Siamo in uno stato di crisi geopolitica epocale... e il PD da svariati mesi naviga in una campagna autoreferenziale. L’impegno per le primarie, continuamente sbandierate come atto democratico unico in Italia, per definire una nuova (nuova?) classe dirigente... quel mondo tutto loro, non interessa a nessuno ma soprattutto... non serve a nessuno mentre il mondo muore... restate a Capalbio.
Enrico Di Maggio
Gardone Val Trompia
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